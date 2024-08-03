Употребление жиров важно для здоровья в любом возрасте, особенно в молодости. Доктор медицинских наук Алексей Березников подчеркивает, что полиненасыщенные жирные кислоты полезны для взрослых, так как они помогают снизить риск атеросклероза и положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. Рекомендуется, чтобы люди старше 35 лет включали в свой рацион по утрам небольшой кусочек сала.

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В то же время стоит избегать соленой пищи, которая увеличивает нагрузку на сердце. Алкоголь также может негативно сказаться на здоровье, даже приводя к внезапной смерти. Поэтому следует ограничить потребление спиртных напитков и соленых продуктов.