Как пить воду во время тренировок

Вода необходима для человеческого организма, так как обеспечивает терморегуляцию и участвует в процессе транспортировки питательных веществ. Поэтому во время спортивных тренировок нужно не забывать о потреблении достаточного объема воды. О том, что будет, если этого не делать, в беседе с радио Sputnik рассказала диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова.

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По ее словам, потребление воды может предотвратить обезвоживание, которым чреваты серьезные физические нагрузки.

«Обезвоживание снижает уровень энергии и концентрацию, ухудшает способность организма охлаждаться. Может негативно повлиять на физическую активность и самочувствие», – сказала эксперт.



Разаренова порекомендовала пить воду небольшими глотками регулярно в процессе всей тренировки – так будет обеспечен необходимый водный баланс.

«Если тренировка продолжается более 60 минут или происходит в условиях высокой температуры, может быть полезно использовать спортивные напитки, которые содержат электролиты, для компенсации потери минералов», - добавила врач.



При этом она заметила, что организм каждого человека индивидуален, поэтому лучше всего прислушиваться к своему телу, следить за его потребностью в жидкости и на всякий случай проконсультироваться с тренером или специалистом по питанию для получения рекомендаций.