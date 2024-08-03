Эксперт назвал два способа безопасного похудения

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал ТАСС, какие опасности возникают при похудении и как их избежать.

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Как отметил Тутельян, существует дилемма: когда люди хотят похудеть, они начинают меньше есть, а по мере уменьшения калорийности рациона снижается количество поступающих полезных минорных компонентов.

"Витамины, минеральные вещества, микроэлементы, целый ряд биологических активных веществ - мы их и так недополучаем, а при сокращении количества еды это приводит к катастрофе. С одной стороны, избыточное по калорийности питание приводит к ожирению, с другой, к дефициту микронутриентов", - пояснил он.



Решение ситуации, считает эксперт, заключается в производстве и потреблении продуктов повышенной пищевой и биологической ценности, либо в потреблении недостающих организму витаминов.

"Выход только такой: либо ты берешь горсть витамина или минерального вещества в разных сочетаниях, глотаешь и решаешь эту проблему, либо обогащаешь пищевую промышленность, ведь есть много продуктов, содержащих все необходимые вещества", - объяснил он.



Также эксперт призвал обращать внимание на содержание витаминов в продуктах питания. По его словам, чем больше полезных компонентов указано на этикетке товара, тем действительно выше его полезность.

Сбалансированное питание

Тутельян добавил, что сбалансированная энергозатратность и соответствие числа химических соединений в продуктах потребностям организма являются главными законами похудения.

"Закон первый - это соответствие энергетической ценности рациона, калорийности нашим энерготратам. <...> Съедаешь больше, чем тратишь, и это откладывается в виде жира в нашем организме", - пояснил он.



Также эксперт напомнил, что химический состав потребляемых продуктов должен соответствовать физиологическим потребностям человека.

"Примерно 200-300 химических соединений мы с рационом получаем ежедневно. И в этом плане мы себя обеспечиваем", - отметил эксперт.



Опасности диеты

В этом процессе важно соблюдать баланс. Так, по мнению директора ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Дмитрия Никитюка, есть можно все "в пределах разумного", главное - расходовать определенное количество энергии.

"Природных средств и пищевых продуктов, которые обеспечивают похудение, нет. Человек худеет тогда, когда он тратит больше энергии, чем потребляет. Если с пищей он будет больше потреблять лишнюю энергию, то неминуемо начнется набор массы тела, а следом и ожирение", - отметил он.



При этом необходимо контролировать процесс похудения, чтобы чрезмерная диета не привела к анорексии, пояснил Никитюк ТАСС.