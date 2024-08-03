Уберут отеки и улучшат зрение: диетолог рассказал о пользе кабачков

Кабачок — любимый многими диетический продукт, в конце лета — начале осени из-за сезона урожая он есть в каждом доме. Это очень сытный овощ, который можно есть и малышам, и пожилым людям. О пользе кабачка для организма «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

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Как готовить

Этот овощ можно назвать щадящим, поскольку по составу он похож на огурцы, в нем тоже очень много воды. Кабачки низкокалорийные и неаллергенные. Также в них содержится клетчатка. Чтобы получить максимальную пользу для организма, этот продукт важно правильно приготовить.

"Многие жарят кабачки на масле. Это бессмысленно, потому что от такого приготовления теряются все полезные свойства овоща. Как правило, кабачки оказывают мягкое послабляющее действие, потому что вбирают в себя токсины и излишки. Так и с жиром при жарке на масле. В итоге еще и увеличивается риск канцерогенности готового блюда", — предупредила Соломатина.



Кабачки редко вызывают аллергию или индивидуальную непереносимость. Поэтому для многих малышей в шестимесячном возрасте первым прикормом становится именно кабачок. Самым полезным будет, если овощ запечь или отварить, а затем добавить в суп.

Чтобы точно не навредить здоровью, нужно употреблять кабачки в разумных количествах, «а не ведрами». Тогда организм получит пользу, отметила диетолог.

Польза для здоровья

В кабачках содержатся каротиноиды, в частности бета-каротин, и витамин A. Они необходимы человеку для обновления кожи, а также для улучшения сумрачного зрения. Среди прочего в кабачках находятся витамины C, B и фолиевая кислота в небольшом количестве.

Также овощ богат калием, который понижает давление и выводит лишнюю жидкость из организма, и магнием, успокаивающим нервную систему и укрепляющим костную ткань.

"Если кабачки правильно приготовлены, то они могут убирать отеки и укреплять сердечно-сосудистую систему", — пояснила собеседница «ВМ».



Соломатина подчеркнула, что нельзя сказать о сильном витаминном составе кабачка, потому что в нем много воды. Структурированная жидкость хорошо усваивается, и организму не приходится тратить на ее переработку много времени. Поэтому кабачок хорошо очищает, оказывает мочегонное и послабляющее действие, при этом оставаясь низкокалорийным и хорошо насыщающим.

"В желудке вырабатывается гормон грелин, который подавляет активность, говорящую о голоде. Затем кровь насыщается глюкозой, но только через 20 минут. Потом уже подается сигнал о насыщении в мозг. Но если начать прием пищи с кабачка или использовать его как гарнир, то удастся съесть меньше и дольше чувствовать себя сытым", — объяснила диетолог.



Содержащаяся в кабачке клетчатка очень щадящая. Она не царапает органы системы желудочно-кишечного тракта. Также в овоще находится много пектинов, которые становятся подпиткой для бактерий микробиома. В свою очередь от них зависят иммунная и нервная системы человека.