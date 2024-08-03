Специалист назвал интервальное голодание неэффективным методом для похудения

Интервальное голодание неэффективно, для контроля веса нужно следить за калорийностью потребляемых продуктов. Об этом рассказал специалист ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России Сергей Гуреев.

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По его словам, интервальное голодание само по себе не является путем к здоровью, необходим сбалансированный и полноценный рацион питания.

"Если говорить о разгрузочном дне для организма, то однозначно в этом польза есть - нет белковой пищи, еды поступает меньше, нет зашлакованности - кратковременно стало лучше, но с точки зрения конкретно интервального голодания с целью похудения это плохо", - пояснил Гуреев ТАСС.



Важно, считает эксперт, следить за тем, что конкретно ты потребляешь, в частности, обращая внимание на калорийность продуктов.

"Можно съесть 300 килокалорий, но это может быть либо один батончик "Сникерса", либо полноценный омлет, салат, чай и кусок сыра", - отметил Гуреев.



"Волшебной таблетки нет"

Движение и работа над рационом - залог сбалансированного похудения, отмечает эксперт.

"Нет волшебной таблетки, это нужно понять. Если что-то нужно сделать, то надо поработать. В данном случае даже над своим образом жизни. Нельзя лежа на диване и ничего не делая быть здоровым и счастливым человеком", - пояснил он ТАСС.



Также эксперт добавил, что если человеку прописаны лекарства, и он регулярно принимает тот или иной препарат, то интервальное голодание вовсе не рекомендовано.