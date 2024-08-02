В Роспотребнадзоре назвали продукты, которые должны быть у каждого в рационе

Рекомендации содержат примерное количество необходимых организму овощей, фруктов, мяса и молочных продуктов. Но реальная структура питания большинства россиян этим советам не соответствует.

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На основании рекомендаций Минздрава РФ экспертами Роспотребнадзора в рамках проекта «Здоровое питание» был составлен оптимальный рацион питания на неделю. Он включает в себя 2 килограмма мучных изделий, столько же картофеля и фруктов, полтора килограмма мяса, полкило рыбы, а также 5-7 яиц и 7 литров молока и других молочных продуктов.

Диетолог Екатерина Бурляева отметила, что если сравнить данные рекомендации с реальным положением дел, то будет видно, что россияне недополучают кальция, разных витаминов и клетчатки. Но зато сладостей и мяса они потребляют больше, чем нужно.

Диетолог назвал неправильное питание одной из причин массового ожирения среди россиян и призвал с ним бороться пропагандой здорового образа жизни.

Диетолог Алексей Березников заявил, что сало в рационе помогает улучшить работу сердца.