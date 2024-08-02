Как интервальная ходьба влияет на здоровье

Плотный график работы и семейные обязанности не всегда позволяют уделить спорту достаточное количество времени, однако для поддержания формы может быть достаточно даже ходьбы. Эксперты советуют делить прогулку на быстрые и медленные интервалы. Дело в том, что короткие периоды интенсивных упражнений дают вам те же преимущества за меньшее время.

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«Во время ходьбы в умеренном темпе вы должны прилагать от 30 до 40% своих максимальных усилий. Другими словами, ваш темп ходьбы должен быть таким, чтобы вы могли поддерживать беседу», — объяснила спортивный инструктор Кейт Лемер в беседе с HuffPost.



Во время энергичных, быстрых интервалов вам нужно выкладываться примерно на 70% — если вам сложно говорить не сбиваясь, значит, нагрузки достаточно.

Когда вы занимаетесь интенсивными физическими упражнениями, вы получаете мощный выброс эндорфинов. При интервальной ходьбе достаточно двигаться в быстром темпе в течение 30-60 секунд, - Майкл Айрес, спортивный кардиолог в интервью HuffPost.



Обычно интервальные тренировки выполняют в соотношении 2:1, то есть вы ходите в умеренном темпе вдвое большего, чем затем — в быстром, но все зависит от ваших предпочтений и возможностей.

«Включение интервальных прогулок — один из лучших способов не только увеличить нагрузку на сердечно-сосудистую систему, но и добиться прогресса, если ваша цель — бег», — отметила специалист.



Такие тренировки подходят в том числе для восстановления после длительного перерыва в занятиях спортом, а также считаются более щадящими, чем бег.