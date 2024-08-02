Диетолог предупредила о несочетаемости некоторых продуктов с арбузом

Арбуз не сочетается с мясными и жирными продуктами, поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Анастасия Тараско. По ее словам, если кому-то на выходных захотелось насладиться шашлыками и парочкой больших ягод, лучше пересмотреть список продуктов.

Для арбуза ограничений немного. Эта ягода может быть как отдельным блюдом, так и сладким перекусом. Но лучше не есть его вместе с пищей, насыщенной жирами, например мясом. Есть риск нарушить процесс пищеварения, организм просто не сможет выработать нужные ферменты, — отметила диетолог.



Она подчеркнула, что употреблять арбуз нужно умеренно, так как в 100 граммах ягоды присутствует около 4,3 грамма фруктозы, дневная норма которой зависит от веса отдельного человека, но в основном должна быть не более 40 граммов. Если съесть 1,5 килограмма арбуза одному, можно сильно перегрузить печень, подытожила Тараско.

Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, что при употреблении в пищу арбузов человек может подцепить бактериальную пищевую инфекцию. Он уточнил, что речь идет о гепатите А и дизентерии. Арбуз становится опасен для человека, если вода, которой его поливали, содержит возбудителей этих заболеваний.