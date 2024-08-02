Каких врачей стоит посетить перед отпуском

Перед тем как бронировать отель, покупать билеты и собирать чемоданы, важно не забыть о собственной безопасности и здоровье. Врач–эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина подчеркнула, что не стоит игнорировать проверку состояния организма перед отпуском. Ведь смена климата, перелет и новая среда могут спровоцировать проблемы со здоровьем, омрачив долгожданный отдых.

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Прежде всего рекомендуется визит к врачу терапевту, он проводит общий осмотр, измеряет давление и, при необходимости, направляет на анализы крови и мочи. Следующий — стоматолог, он поможет устранить проблемы с зубами, чтобы избежать зубной боли во время отпуска.

ЛОР проверит наличие серных пробок, которые могут стать проблемой при купании. Для женщин важно получить консультацию о безопасном отдыхе у гинеколога.

Врач посоветовала сдать клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимическое обследование крови.

— Стоит подготовиться к тому, что по результатам вышеперечисленных исследований врач может назначить дополнительные анализы, на которые стоит предусмотреть запас времени перед поездкой. Пренебрегать ими не стоит — позаботьтесь о своем здоровье заранее, чтобы ваш отпуск прошел без неприятных сюрпризов, — заключила врач в интервью РИАМО.



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