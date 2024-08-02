Что будет, если есть два зубчика чеснока в день

Один-два зубчика чеснока в день могут дать организму человека нужное количество полезных соединений, рассказал завкафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов. О последствиях употребления чеснока он сообщил россиянам в беседе с РИА Новости.

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По словам Куликова, чеснок положительно влияет на видовой состав микробиоты кишечника: помогает избавиться от патогенной микрофлоры.

«Чеснок используется как лекарство при метеоризме, колите и энтероколите, запорах, воспалении аппендикса и является отличным диетическим продуктом, стимулируя образование и выделение желчи, улучшая секрецию ферментов и выделение желудочного сока, способствуя снижению содержания холестерина и глюкозы в крови, улучшая обмен веществ, особенно у больных сахарным диабетом, при ожирении», — перечислил специалист.



Кроме того, отметил эксперт, чеснок крайне важен для укрепления иммунной системы. Благодаря высокому содержанию полифенолов, кверцетина и фитонцидов он будет способствовать скорейшему выздоровлению при простуде, насморке, болях в горле, ОРВИ, гриппе, помогать выведению мокроты, заверил Куликов.

Биотехнолог добавил, что чеснок полезен и для сердечно-сосудистой системы: продукт укрепляет стенки сосудов и придает им эластичные свойства. Под контролем врача Куликов порекомендовал есть чеснок при болезнях печени и желчного пузыря, так как он способствует восстановлению клеток, разжижению желчи и предотвращению образование камней.

Куликов обратил внимание на то, что чеснок нельзя употреблять людям с повышенной чувствительностью к чесноку, хроническими заболеваниями почек, гипотиреозом, гастритом и язвенной болезнью, при беременности и в период грудного вскармливания.

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