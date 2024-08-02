Квас: диетолог отметил главные противопоказания к его употреблению

Популярный в летнюю жару квас полезен не для всех. Как отметила главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова, пить его не рекомендуется детям, беременным и кормящим женщинам, а также страдающим сахарным диабетом второго типа, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени.

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«Квас обладает сладко-кислым вкусом из-за содержания простых сахаров и органических кислот – молочной и уксусной. В результате брожения образуется также углекислый газ и этиловый спирт - алкоголь, содержание которого в дрожжевом сорте кваса колеблется от 0,7% до 1,2%. Это необходимо учитывать и желательно не включать продукт в питание детей, беременных и кормящих женщин, а также людей, занятых на работах, требующих повышенного внимания», - цитирует диетолога РИА Новости.



Стародубова указала, что в состав кваса промышленного производства добавляют большое количество сахара и углекислого газа для увеличения сроков хранения. Так что он уже являться сладким газированным напитком. А, значит, его потребление следует ограничить.

«Поскольку избыточное потребление сахара способствует развитию ожирения и связанных с ним заболеваний», - объяснила медик.



При этом, добавила Стародубова, в традиционном квасе содержатся необходимые витамины группы B, ферменты, минеральные вещества. Но употреблять его все же следует в ограниченном количестве, выбирая сорта с низким содержанием сахара.

Кстати, кроме людей с озвученными заболеваниями, квас не стоит пить тем, у кого имеется индивидуальная непереносимость напитка. Она выражается в повышенном газообразовании, вздутии, нарушении стула, болей в животе.

Ранее "Свободная Пресса" писала о том, что сразу несколько продуктов способны повысить риск возникновения серьезных заболеваний и запустить ускоренное старение организма.