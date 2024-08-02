Диетолог объяснил, как рассчитать норму воды в день

Сколько воды на самом деле нужно выпивать в день, когда лучше пить воду, можно ли похудеть, сохраняя водный баланс — на эти вопросы в беседе с «Вечерней Москвой» ответила врач-эндокринолог, диетолог Елена Козловская из «Клиники Фомина Пермь».

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Почему важно соблюдать водный баланс

Как отметила Козловская, водный баланс влияет на все в нашем организме: кровяное давление, нормальную работу желудочно-кишечного тракта, состояние волос, ногтей и общее самочувствие. Нарушение водного баланса сказывается на состоянии кожи, это проявляется в повышенной сухости, шелушении, закупорке пор.

"Недостаток воды в организме приводит к повышенной выработке сальных желез. Следовательно, если ваши волосы быстро становятся жирными, это может свидетельствовать о недостатке воды в организме. Достаточное количество жидкости поддерживает правильную работу желудочно-кишечного тракта, способствуя правильному перевариванию, перистальтике кишечника, работе желчного пузыря, а также профилактирует застой желчи", — пояснила Козловская.



Норма воды в день

Норма в два литра воды в день взята из соотношения роста и веса среднестатистического человека, точнее мужчины. При нормальном весе рекомендовано 25–30 мл жидкости на 1 кг массы тела. При избыточном весе и отсутствии планов по снижению веса — 30 мл жидкости на 1 кг рекомендуемой массы тела. При желании снизить вес — 40 мл жидкости на 1 кг рекомендуемой массы тела.

При расчете нормы воды следует учитывать, что алкоголь и сладкие газированные напитки приравниваются не к жидкости, а к еде. При некоторых заболеваниях, например, при патологии почек, гипертонии, сердечной недостаточности, врач может порекомендовать другой объем воды.

Если вы большую часть времени находитесь в помещении с повышенной сухостью, особенно зимой, когда батареи включены на максимум и нет увлажнителя, рекомендуется увеличить это количество до 35–40 миллилитров на килограмм.

"Если вы выпьете все сразу, это не очень полезно для вашего здоровья. Рекомендуется распределять ее на какой-то длительный период: лучше выпивать 200–300 мл один раз в час, чем выпивать целый литр за раз", — объяснила диетолог.



Она также рассказала, что человек может долгое время не замечать, что ему не хватает жидкости. Некоторые утверждают, что чувствуют себя хорошо, не выпивая ни одного стакана в день. Но через некоторое время это обязательно скажется на здоровье. Если в организме недостаточно жидкости, система выделения пота, которая отвечает за детоксикацию, не работает должным образом. В результате в организме накапливаются вредные вещества.

Как на водный баланс влияют чай, кофе и соки

Чай и кофе ускоряют выведение воды из нашего организма. По логике вещей, если мы пьем что-то с мочегонным эффектом, например, чашку чая или кофе, нам следует выпивать дополнительно около одного стакана воды. А в некоторые виды соков, особенно из сельдерея, яблок, капусты, также желательно добавлять стакан чистой воды.

Если вы много занимаетесь спортом или вам часто жарко и хочется пить — это нормально. Но если вы выпиваете три-четыре литра воды в сухую погоду — это довольно много, и вам необходимо проконсультироваться с эндокринологом или терапевтом.

Что делать при отеках

Если вы страдаете от отеков, необходимо следить за реакцией организма. Отеки также могут возникать не только при избытке воды в организме, но и при ее недостатке. Если вы не выпили нормальное количество воды в течение дня и попытались компенсировать это вечером, организм не сможет быстро вывести ее, и утром вы увидите отеки. Со временем, когда вы научитесь следить за водным балансом, организм перестанет ощущать нехватку воды и делать запасы, а отеки уйдут.

Что делать при постоянной жажде

Некоторые люди говорят, что после того, как они выпьют воды, их еще больше мучает жажда. Это может быть признаком диабета: постоянная нехватка воды, сухость во рту — симптомы этого заболевания. Также стоит обратить внимание на состояние пяток и локтей: если кожа на них сухая и трескается, это также свидетельствует о нарушении водного баланса, заключила врач.