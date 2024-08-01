Доктор объяснил, как солнечный свет поможет в борьбе с бессонницей

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России, руководитель лаборатории поликлинической терапии НМИЦ терапии, кандидат медицинских наук Любовь Дроздова перечислила три самых главных негативных последствия недосыпа: это развитие сердечно-сосудистых заболеваний, ожирение и нарушение психоэмоционального состояния.

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Она напомнила о важности сна, во время которого восстанавливаются силы, укрепляется иммунитет, удаляются вредные продукты метаболизма, происходит закрепление в памяти усвоенной информации. Тогда как при хроническом недосыпе происходят сбои в нормальных физиологических процессах организма, нарушаются его эндокринные функции, растет артериальное давление и концентрация цитокинов (веществ, задействованных в процессах воспаления).

Сюда же Дроздова включает появление лишнего веса. По ее словам, которые приводит aif.ru, при хроническом недосыпе лептин, ответственный за сдерживание аппетита, понижается, а стимулирующий аппетит гормон грелин, наоборот, повышается.

При этом основной причиной бессонницы представитель Минздрава указала неправильное поведение вечером. Она посоветовала отложить телефон и ноутбук минимум за полчаса до сна, поскольку синий свет от этих устройств подавляет естественное производство мелатонина, а поток информации возбуждает нервную систему. Помогут настроиться на сон чтение, тихая музыка, упражнения для релаксации, такие как йога или медитация.

Также Дроздова рекомендовала стараться получать в течения дня порцию солнечного света для того, чтобы нормализовать циркадный ритм. Для этого придется выйти на улицу или хотя бы открыть окна для дневного света.

"В случае, если вы не можете уснуть в течение 20 минут - встаньте, походите, займитесь чем-нибудь расслабляющим при слабом освещении. Не смотрите в это время на часы и не думайте о сне - чем больше хочется заснуть, тем меньше это удается", - рассказала эксперт.



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