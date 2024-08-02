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Россиянам посоветовали упражнение для избавления от жира на животе после 40 лет

Россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Об этом сообщает Men Today.

Эксперты посоветовали упражнение для сжигания жира на животе
© unsplash

В материале выделено упражнение скалолаз. В качестве его преимуществ называются нагрузка сразу на несколько групп мышц, сжигание большого количества калорий. Кроме того, для его выполнения не требуется инвентарь и оно подходит как новичкам, так и опытным спортсменам.

Также авторы описали правильную технику выполнения упражнения. Исходное положение — встаньте в упор лежа, полностью вытяните тело, ладони расположите точно под плечами. Затем поочередно подтягивайте правое и левое колено к груди и быстро возвращайтесь в исходное положение. Постепенно можно увеличивать количество повторов, начиная с двух-трех подходов по 10-15 повторений на каждую ногу.

Ранее фитнес-тренер Михаил Прыгунов назвал лучшие упражнения для сжигания жира. Он рекомендовал выполнять ходьбу с высоким поднятием бедра, приседания на половину амплитуды с подъемом одной ноги вперед, в сторону и назад, подъемы рук, а также приставные шаги.

ЗОЖ
Михаил Прыгунов