Врач Кашух рассказала о пользе кабачков

Кабачки - это овощи из семейства тыквенных. Они могут быть зеленого, белого, желтого или даже черного цвета (в зависимости от сорта). До России кабачки "добрались" в начале XIX века - из Италии или Турции - и сразу же обрели популярность благодаря простоте выращивания и приготовления.

Чем полезны кабачки и почему их нужно есть, рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

Она пояснила, что взрослому человеку нужно съедать по 400-500 г овощей в день. Кабачки можно есть в сыром, тушеном, запеченном виде. А вот жарить их на масле врач не советует, как и не рекомендует добавлять к ним майонез. Такие блюда могут спровоцировать набор веса.

Кабачки должны быть без гнили, пятен и повреждений, а на ощупь - упругими и звонкими при постукивании, сказала она Life.ru. Хранить их лучше в сухом, прохладном и темном помещении.