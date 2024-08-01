Сырой фундук: состав и преимущества для организма человека

Магний — крайне важный для здоровья минерал. Но наш организм не может его самостоятельно производить, поэтому в рационе должны быть продукты, богатые магнием. Один из них — сырой фундук.

В состав сырого фундука входят фитохимические вещества, клетчатка, белок, ненасыщенные жирные кислоты, кальций, магний, селен. Ниже — преимущества, которые это всё даёт.

Укрепляет кости. Особенно полезны для костей в составе фундука витамины С и Е, магний, кальций, калий, железо.

Снижает риск возникновения рака. Фундук способен защищать от рака благодаря различным витаминам, минералам, антиоксидантам.

Улучшает пищеварение. Это происходит за счёт клетчатки и полифенолов в орехах.

Способствует похудению. В фундуке много насыщающих веществ. Это белок, клетчатка, полезные жиры и пр.

Поддерживает здоровье сердца. Благодаря регулярному употреблению фундука вы укрепите сердца, снизите вероятность возникновения сердечных заболеваний.

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Укрепляет иммунную систему. В фундуке много витамина Е. Он защищает от анемии, улучшает кровообращение.

Поддерживает здоровье головного мозга. Фундук богат проантоцианидинами, кверцетином, кемпферолом, аминокислотами.

Делает кожу сияющей. Всё потому, что в фундуке содержатся ненасыщенные жиры, фенольные соединения, антиоксиданты, витамин Е.

Предотвращает выпадение волос. Это происходит за счёт витамина Е в составе фундука. Улучшают состояние кожи головы и уменьшают выпадение волос также цинк, селен, белок.

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