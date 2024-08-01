Больные почки, печень и смерть: самые вредные для здоровья диеты

Сыроедение, питание по Аткинсу, кетогенная и палеолитическая диеты способны «посадить» почки и печень, рассказала NEWS.ru кардиолог Асият Хачирова. Она отметила, что приверженцы подобных планов питания рискуют заполучить камни в желчном пузыре или довести себя до летального исхода.

© Unsplash

Сыроедение — абсолютно несбалансированная история, после которой даже возможен летальный исход. Относительно недавно на весь мир прогремел случай гибели девушки-блогера, скончавшейся от истощения на сыроедении. Опасны диеты Аткинса, кето и палео: слишком много белка и жира при отказе от цельнозерновых, отсюда дефицит витаминов группы B, а также D и кальция, — заявила Хачирова.



По ее словам, такие схемы приводят к излишней нагрузке на печень, почки и кишечник. Медик напомнила, что данный образ жизни угрожает беременным неправильным развитием плода.

К недостаткам кето, палео и диеты Аткинса относят: повышенную нагрузку на печень и почки, риск кетоацидоза, повышение риска образования камней в почках и в желчном пузыре, увеличивается риск развития атеросклероза, вред для развития плода при беременности, увеличение случаев рецидива синдрома раздраженного кишечника, а также запоров, — рассказала Хачирова.



Кардиолог подчеркнула, что организму может навредить так называемая диета Slim fast, предполагающая большое количество продуктов-заменителей: коктейли, смузи, батончики, соки. Хачирова объяснила, что рацион здорового человека должен состоять из цельных продуктов, а не только из переработанных.

Основу должны составлять цельные продукты. Не яблочный сок, а яблоко. Не протеиновый батончик, а нормальное количество белка животного и растительного происхождения. Slim fast диета чревата воспалительными процессами в кишечнике, — подытожила Хачирова.



Ранее пластический хирург Владислав Григорянц рассказал о способе омолодить руки. Существует два вида процедур, которые помогут сделать эту часть тела более привлекательной. Речь идет о липофилинге и введении филлеров из гиалуроновой кислоты. Последние разглаживают излишки сухой кожи, которая образовалась из-за потери подкожно-жировой клетчатки.