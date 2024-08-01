Специалист посоветовала продукт с уникальной пользой

В перепелиных яйцах, несмотря на небольшой размер, содержится сбалансированное количество микроэлементов, витаминов, жиров и белков, заявила NEWS.ru гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. Продукт не является гипоаллергенным, уточнила она.

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Перепелиные яйца содержат легкоусвояемый белок. Противопоказанием является аллергия на яичный белок. Это не гипоаллергенный продукт. В перепелиных яйцах содержатся необходимый для здоровья глаз витамин A, витамин D, необходимый для обмена кальция, — объяснила врач.



Несмотря на повышенное содержание жиров, в перепелиных яйцах есть лецитин, позволяющий поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и влиять на уровень плохого холестерина. Продукт также полезен при анемии, ведь в нем имеются важные для синтеза эритроцитов витамин В12 и железо, обратила внимание Тимощенко.

Кроме того, перепелиные яйца содержат другие витамины группы В, а также микроэлементы, такие как селен, цинк и фосфор. Селен и цинк в перепелиных яйцах важны для работы иммунной системы, а также необходимы для поддержания репродуктивного здоровья как женщин, так и мужчин, — констатировала она.



Ранее диетолог Кристина Войт подчеркнула, что белки бывают животного и растительного происхождения. Второй из вариантов больше всего содержится в сое, неконсервированной красной фасоли, чечевице, семенах подсолнечника и белых грибах, резюмировала специалист.