Доктор рассказал о связи времени приема пищи со здоровьем

Ученые рассказали о нескольких научных исследованиях, которые показали эффективность интервального голодания для поддержания нормального веса и положительное влияние на здоровье в целом.

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Как уточнил доктор Варади, исследования показывают, что интервальное голодание не только помогает сбросить лишние килограммы, но и нормализовать метаболизм.

В частности, для того, чтобы калорийная и плотная пища не оставила след в виде лишних сантиметров на талии, ее нужно употреблять в первой половине дня. В это время метаболизм более активен, а значит, тяжелая пища будет лучше перерабатываться, а полученная энергия – расходоваться.

Эта рекомендация касается взрослых людей, в то время как подросткам, которые предпочитают ложиться поздно, лучше есть такую пищу во второй половине дня. Согласно исследованиям, поздний прием пищи с определенными ограничениями во времени в их случае оказывает благоприятное воздействие на здоровье подростков.

Они теряют лишние килограммы, а показатели крови становятся лучше. При этом на качество и продолжительность сна поздний прием пищи не влияет.

Между тем, согласно другому исследованию, интервальное голодание и отказ от ужина после 18.00 нельзя назвать более эффективной диетой, нежели простой отказ от калорийной пищи.

А по словам диетолога Натальи Павлик, интервальное голодание, популярное в последнее время, не является универсальным методом похудения. Более того, оно может привести к проблемам с ЖКТ и образованию камней в желчном пузыре.