Врач объяснила, чем опасны энергетические напитки

Употребление энергетиков приводит к гормональному дисбалансу организма, заявила эндокринолог РДКБ Минздрава Ангелина Комбарова.

© Unsplash

Она объяснила это избытком кофеина в них, из-за которого снижается выработка тестостерона и повышается синтез эстрогенов. Кроме этого, регулярное потребление энергетиков вызывает привыкание, говорит врач.

Комбарова также обратила внимание, что в жаркое время года энергетики могут вызвать головокружение, учащение пульса, головные боли, мигрень, гипервозбудимость, снижение концентрации внимания, памяти, тошноту, ночные кошмары. В них содержится большое количество сахара, что особенно опасно для людей с сахарным диабетом. А поскольку сахар - быстрый углевод, чрезмерное потребление энергетиков может привести к ожирению.

Между тем, во вторник в Госдуме во втором чтении принят законопроект, согласно которому энергетики хотят запретить продавать детям. Приобрести этот напиток смогут только совершеннолетние граждане.