Врач перечислила основные правила интимной гигиены

Врач Агрба: женщинам противопоказаны спринцевания и душ во влагалище. В норме женское влагалище — это самоочищающееся пространство. Поэтому в вопросах гигиены так важен баланс: нужно поддерживать чистоту, но не переборщить, чтобы не нарушить микрофлору. «Секрет» попросил врача — акушера-гинеколога рассказать о правилах женской интимной гигиены и ошибках, которые могут навредить.

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Как правильно подмываться

Женщинам важно регулярно подмываться. Делать это нужно 1–2 раза в день (в идеале после каждого акта дефекации, а также после полового акта), не дольше 1–2 минут, рассказала «Секрету» врач — акушер-гинеколог, к. м. н., ведущий специалист сети клиник «Семейная» Илона Агрба.

«Направление подмывания рекомендовано от влагалища к анусу, так же как и вытирание после туалета. Полотенце для половых органов должно быть отдельным и менять его следует каждые 2–3 дня», — добавила врач.



Для подмываний нужно использовать обычную воду и средства с нейтральной кислотностью или со слабокислой рН, посоветовала гинеколог.

От щелочного мыла стоит отказаться — оно слишком агрессивно для слизистой и будет излишне смывать защитный липидный слой.

Подмываться нужно только снаружи.

«Если вымывать вашу нормальную флору изнутри (душ во влагалище, спринцевания), вы нарушите баланс вашей естественной микрофлоры и на освободившееся пространство придут чужие микроорганизмы», — пояснила врач.



Если вы в дороге, воспользуйтесь специальными влажными салфетками для интимной гигиены (без спирта и отдушек).

Как поддерживать гигиену

Если организм здоров, он сам себя защищает. Но можно придерживаться правил, которые облегчат ему работу.

Вот основные правила:

1. Мыть руки. Делают это до и после туалета, перед сменой прокладок и тампонов.

2. Правильно пользоваться средствами гигиены. Они должны быть без отдушек и парфюмерных добавок.

«Необходимо регулярно их менять: тампоны каждые несколько часов (и не оставлять их на ночь), прокладки тоже. Если вы используете ежедневные прокладки, меняйте их каждые 2–4 часа, иначе там создаётся идеальная среда для размножения бактерий. Менструальные чаши нужно менять каждые 8–12 часов».



3. Выбирать трусы из натуральных тканей, которые пропускают воздух. Они не должны давить или натирать, особенно в области ануса.

4. Следить за циклом. Задержки менструаций приведут к нарушению микрофлоры — появлению патологических выделений.

Как следить за гигиеной новорождённых

Новорождённых девочек подмывают до восьми раз в день, после каждого опорожнения кишечника.

Плотные белесовато-жёлтые выделения, которые у маленьких девочек часто скапливаются между половыми губами, можно убрать ватным диском или ватной палочкой.

«В течение дня для подмываний используйте обычную воду, а вечером — детские средства с нейтральной кислотностью. И ни в коем случае не нужна марганцовка, череда и прочие отвары из трав», — сказала гинеколог.



Гигиена у женщин после менопаузы

После менопаузы главная проблема — это сухость, истончение слизистой влагалища. С ней хорошо справляются эмоленты и увлажняющие гели.