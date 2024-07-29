Названа самая эффективная тренировка по ходьбе для похудения

Ходьба — это одно из самых недооценённых упражнений для похудения. Она подходит для любого уровня подготовки, эффективна для ускорения обмена веществ, малотравматична.

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При быстрой ходьбе калории сжигаются лучше. Также известно, что ходьба не так вредит суставам, как бег или высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT). Это снижает риск получения травм.

Кроме того, ходьба улучшает настроение и повышает уровень энергии. Она высвобождает эндорфины, которые улучшают сон и общее психическое благополучие.

Существует несколько видов тренировок по ходьбе. Это ходьба в устойчивом состоянии, интервальная ходьба, раакинг (ходьба с утяжелённым рюкзаком), пеший туризм.

Наиболее эффективная для снижения веса тренировка по ходьбе выглядит следующим образом. Общая её продолжительность — 40 минут, интенсивность варьируется от умеренной до высокой.

Разминка (5 минут). Начните тренировку с лёгкой ходьбы в спокойном темпе.

Основная тренировка (30 минут). Минуты 1−4: идите быстро в таком темпе, чтобы вы могли говорить, но при этом слегка задыхались. Минута 5: энергичная ходьба в темпе, в котором тяжело разговаривать. Повторите этот 5-минутный интервальный цикл шесть раз.

Заминка (5 минут). Завершите всё медленной и спокойной ходьбой.

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