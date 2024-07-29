Спасатель рассказал, что делать при ударе молнии

Заслуженный спасатель России Дмитрий Коринный рассказал, что делать при ударе молнии.

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«Если дыхание есть — устойчивое боковое положение, а если нет сознания, то необходимо вызвать бригаду скорой помощи», — заявил он в беседе с «Радио 1».



По его словам, не стоит находиться в открытом поле во время грозы — желательно располагаться ближе к строениям.

Как отметил Коринный, при ударе молнии необходима незамедлительная сердечно-лёгочная реанимация.

Ранее доктор физико-математических наук, профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин посоветовал не делать селфи на фоне молнии и не пользоваться гаджетом во время грозы, особенно вблизи водоёмов.