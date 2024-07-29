Печень является важным элементом фильтрации организма от токсинов. Для сохранения ее состояния важно соблюдать несколько простых правил. Об этом стало известно в понедельник, 29 июля.

По словам экспертов, следует ограничить или вовсе отказаться от употребления алкоголя. Такой подход снижает риск развития цирроза печени. Кроме того, следует придерживаться режима питания. Употреблять пищу рекомендуют четыре–пять раз в день, чтобы снизить нагрузку на орган. При этом важно, чтобы рацион был сбалансированным и богатым на витамины и минералы. Следует включить в питание тыкву, свеклу, красные ягоды, зеленый чай и куркуму, говориться на сайте.

Специалисты из университета Объединенных Арабских Эмиратов выяснили, какие продукты способны оказать воздействие на уровень сахара и холестерина в крови. Благоприятный фон в организме пациентов создают специи. Они могут снизить риск развития метаболического синдрома.

Повышенный уровень холестерина приводит к самым неприятным последствиям. Питание напрямую связано с опасным сосудистым заболеванием атеросклерозом. Врачи назвали продукты, которые помогают снижать уровень плохого холестерина в крови.