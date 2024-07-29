Эксперт составила полезный рацион на неделю

Больше всего человек должен съедать молочных продуктов, рассказала заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт Екатерина Бурляева, пишет aif.ru. Она подчеркнула, что это основной источник кальция, который необходим для прочных костей. Так, согласно рекомендациям по здоровому образу жизни Минздрава, в пересчете на неделю рекомендуется употребить 7 кг молочных продуктов.

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За такой же период человек должен съедать чуть меньше двух килограммов макарон, хлеба и круп, столько же картофеля, 1,5 кг мяса, 800 граммов овощей и бахчевых, 2 кг фруктов, полкило рыбы и морепродуктов, 5-6 штук яиц, полкило сахара и 0,25 литров подсолнечного масла.

Бурляева обратила внимание, что чаще всего люди переедают сахара и мясопродуктов, недостаточно едят молочных продуктов, яиц, овощей, картофеля и фруктов.

Она также рекомендовала питаться примерно каждые 3 часа, всего 4-5 раз в сутки. Три основных приема пищи должны состоять из белка и сложных углеводов - к ним относятся крупы, макароны, овощи. Два перекуса, по ее словам, следует делать из фруктов и кисломолочных напитков. Белка в тарелке должно быть меньше, чем гарнира, говорит врач.

В среднем порция человека, который не занимается активно спортом, в основной прием пищи должна состоять из 100 г белкового продукта (мясо, птица, рыба, творог, яйца) и 200 г гарнира.