Названа польза краткосрочной веганской диеты

Ученые Стэнфордского университета раскрыли потенциальную пользу краткосрочного соблюдения веганской диеты в течение восьми недель, которая оказалась связана со снижением биологического возраста. Результаты исследования были опубликованы в журнале BMC Medicine.

В рандомизированном контролируемом исследовании приняла участие 21 пара взрослых идентичных близнецов. Одному добровольцу в каждой паре предписывалось придерживаться всеядной диеты, включающей мясо, яйца и молочные продукты, а другому — веганской диеты.

77 процентов участников составляли женщины со средним возрастом 40 лет и средним индексом массы тела 26 килограммов на квадратный метр. Первые четыре недели участникам готовили пищу, а затем они сами готовили еду, пройдя обучение по питанию.

Исследователи проанализировали уровни метилирования ДНК по образцам крови, взятым в начале исследования на четвертой и восьмой неделях. Метилирование является разновидностью эпигенетического регулирования, при которой метильные группы присоединяются к нуклеотидам ДНК и контролируют активность различных генов. Авторы использовали эти данные для определения биологического возраста участников и состояния их органов.

К концу исследования наблюдалось снижение биологического возраста у участников на веганской диете, что включало в себя также уменьшение возраста сердца, гормональной системы, печени, воспалительных и метаболических систем. Среди участников на всеядной диете таких изменений не наблюдалось.

Авторы предупреждают, что различия между группами могут быть связаны с потерей веса у участников на веганской диете (в среднем на два килограмма), что требует дальнейших исследований для изучения долгосрочных эффектов веганских диет и их влияния на старение.