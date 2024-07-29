Малышева назвала лучший на свете десерт

Терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что сорбет защищает от слепоты. Выпуск передачи, в котором медики раскрыли полезное свойства этого популярного десерта, доступен на сайте телеканала.

© Unsplash

Малышева назвала сорбет лучшим на свете десертом и отметила, что в 100 граммах сорбета содержится 105 килокалорий. Наиболее полезным является арабский рецепт приготовления десерта, добавил Коновалов.

«Там только лимон, вода и сахар», — пояснил врач.



Офтальмолог объяснил, что лимон, из которого готовится сорбет, содержит витамин С.

«А витамин С важен для наших сосудов, особенно мелких, потому что он создает эластичность сосудистой стенки, а в нашем глазу очень много сосудов, они очень мелкие, от их качества зависит функция самой главной части нашего глаза — сетчатки», — отметил Коновалов.



По его словам, доказано, что недостаток витамина С ведет к развитию различных дегеративных заболеваний сетчатки.

«Заболеваний, которые в итоге ведут к слепоте», — заключила Малышева.



Ранее Малышева, Коновалов и кардиолог Герман Гандельман рассказали, что болгарский перец защищает зрение от катаракты также благодаря высокому содержанию витамина С.