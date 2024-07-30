Терапевт перечислил продукты и напитки для вывода токсинов из организма

Деинтоксикация необходима организму, чтобы вывести изнутри лишние токсины. Какие продукты способствуют очищению, «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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По его словам, интоксикация в организме может произойти после зимы, когда организм не получает достаточного количества овощей и ягод — природных антиоксидантов.

— Их недобор приводит к интоксикации организма. В этом случае для очищения от токсинов необходимо использовать разгрузочную диету, в которой будут определенные виды продуктов, — пояснил Кондрахин.



Среди них терапевт назвал:

Воду без газа — от 3 до 5 литров в день. Такое количество жидкости выведет все токсины из организма через почки.

Минеральную воду — ее нужно пить в промежутках между обычной водой, потому что она помогает наладить нарушение электролитного обмена. Но заменять ею обычную воду нельзя, предупредил врач.

Травяные чаи — такие напитки позволяют снизить токсическую нагрузку на организм и снижают воспаление.

Овощи — они позволяют снизить нагрузку на организм. Кроме того, клетчатка позволяет улучшить пищеварительную систему.

Кролик, курица, яйцо — именно эти виды мяса быстро расщепляются организмом, поэтому идеально подходят для деинтоксикации.

А диетолог Елена Соломатина рассказала «ВМ», что клетчатка также забирает на себя токсины, а еще излишки жиров и сахаров. Ее дефицит может привести к разным проблемам (в том числе с иммунитетом). Однако, стремясь восполнить дефицит клетчатки, важно не переборщить.