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Терапевт Кондрахин перечислил продукты и напитки, которые выводят токсины из организма

Деинтоксикация необходима организму, чтобы вывести изнутри лишние токсины. Какие продукты способствуют очищению, «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Терапевт перечислил продукты и напитки для вывода токсинов из организма
© Вечерняя Москва

По его словам, интоксикация в организме может произойти после зимы, когда организм не получает достаточного количества овощей и ягод — природных антиоксидантов.

— Их недобор приводит к интоксикации организма. В этом случае для очищения от токсинов необходимо использовать разгрузочную диету, в которой будут определенные виды продуктов, — пояснил Кондрахин.

Среди них терапевт назвал:

  • Воду без газа — от 3 до 5 литров в день. Такое количество жидкости выведет все токсины из организма через почки.
  • Минеральную воду — ее нужно пить в промежутках между обычной водой, потому что она помогает наладить нарушение электролитного обмена. Но заменять ею обычную воду нельзя, предупредил врач.
  • Травяные чаи — такие напитки позволяют снизить токсическую нагрузку на организм и снижают воспаление.
  • Овощи — они позволяют снизить нагрузку на организм. Кроме того, клетчатка позволяет улучшить пищеварительную систему.
  • Кролик, курица, яйцо — именно эти виды мяса быстро расщепляются организмом, поэтому идеально подходят для деинтоксикации.

А диетолог Елена Соломатина рассказала «ВМ», что клетчатка также забирает на себя токсины, а еще излишки жиров и сахаров. Ее дефицит может привести к разным проблемам (в том числе с иммунитетом). Однако, стремясь восполнить дефицит клетчатки, важно не переборщить.

ЗОЖ
Андрей Кондрахин
Елена Соломатина