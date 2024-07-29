Гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава Московской области Людмила Сухорукова рассказала, сколько арбуза можно съесть за один раз без вреда для организма.

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По словам эксперта, среднестатистический человек съедает два–три ломтика арбуза за раз. Это 400–600 граммов.

— Большее количество сытной мякоти человек при достаточно сбалансированном питании не способен съесть, — заявила врач в комментарии News.ru.



Она добавила, что здоровый человек может позволить себе съесть немного больше этой нормы. Ограничить употребление арбуза до трех кусочков в день стоит беременным и кормящим. Маленьким детям не стоит есть больше 400 граммов арбуза. В первые два года жизни ребенка в качестве прикорма разрешается употреблять не больше 50 граммов арбуза.

Также врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказала, что пациентам с диабетом и ожирением следует быть осторожными при употреблении арбузов и дынь из-за высокого содержания сахара.