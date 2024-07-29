Гастроэнтеролог Сухорукова расcказала, сколько арбуза можно съесть за один раз
Гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава Московской области Людмила Сухорукова рассказала, сколько арбуза можно съесть за один раз без вреда для организма.
По словам эксперта, среднестатистический человек съедает два–три ломтика арбуза за раз. Это 400–600 граммов.
— Большее количество сытной мякоти человек при достаточно сбалансированном питании не способен съесть, — заявила врач в комментарии News.ru.
Она добавила, что здоровый человек может позволить себе съесть немного больше этой нормы. Ограничить употребление арбуза до трех кусочков в день стоит беременным и кормящим. Маленьким детям не стоит есть больше 400 граммов арбуза. В первые два года жизни ребенка в качестве прикорма разрешается употреблять не больше 50 граммов арбуза.
Также врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказала, что пациентам с диабетом и ожирением следует быть осторожными при употреблении арбузов и дынь из-за высокого содержания сахара.