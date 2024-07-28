Модно — не значит полезно: каким рекомендациям по похудению не стоит доверять

Похудевшим звездам снова досталось. Подписчики критикуют артистов за методы, к которым те прибегают ради фигуры мечты. А эксперты, в свою очередь, отмечают, что далеко не ко всем советам по похудению следует прислушиваться. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога-нутрициолога Юлии Половинской, каким рекомендациям не стоит доверять.

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Совет № 1. Попрощайся с отеками

"Некоторые полагают, что с помощью мочегонных и слабительных они смогут избавиться от лишних сантиметров. Таких советов в сети можно встретить массу — как от обычных людей, так и от звезд интернета, — говорит Половинская. — Хочу подчеркнуть, что если все процессы вызываются искусственным путем, то со временем организм перестанет их выполнять самостоятельно."



Диетолог также добавляет, что при длительном применении препаратов могут возникнуть проблемы с почками и желудком.

Совет № 2. Обмотайся и беги

Существует мнение, что, обмотавшись пищевой пленкой или надев термокостюм во время тренировки, процесс похудения ускорится. Но это ошибочное суждение, которое часто можно встретить в сети.

"Люди думают, что с потом из организма выходит жир, но это не так, — говорит Юлия Половинская. — Нарушение теплообмена повышает температуру тела и может привести к обезвоживанию."



Совет № 3. Пей пилюлю на здоровье

Эксперт отмечает, что сегодня очень «модно» пить биологически активные добавки для похудения.

Их то и дело рекламируют наши звезды и блогеры на своих страничках в соцсетях:

"Люди пьют все это бездумно, не заглядывая вперед. Но дело в том, что до конца влияние этих «волшебных пилюль» на организм не изучено. И какие могут быть последствия, остается загадкой."



Совет № 4. Надо поголодать

По словам эксперта, из всего перечня распространенных советов самым безобидным можно назвать интервальное голодание.

"Однако этот метод может приводить к сбоям в организме. И самое грустное здесь то, что долгосрочных результатов он не принесет. После окончания обычно человек еще сильнее наберет вес."



Как тают звезды

Певица Лолита Милявская сегодня почти на каждом выходе в свет демонстрирует результаты своего похудения. Как выяснилось, она исключала из своего рациона продукты с высоким содержанием сахара, ела по 4−5 раз в день маленькими порциями, а в основу рациона поставила нежирные кисломолочные продукты, курицу, индейку и зелень.

Актриса Надежда Ангарская скинула 46 килограммов. Для этого она обратилась к врачу, составила правильный режим питания. В него входили продукты с высоким содержанием белков и жиров. При этом Ангарская отказалась от углеводов. Также она добавила регулярные занятия спортом и нормализовала режим сна.

Николай Басков фигуру поддерживает с помощью интервального голодания. Первый прием пищи у него сразу после пробуждения, а следующий только через восемь часов. На этом все.

Прямая речь

Андрей Звонков, врач-терапевт: