Девушка рассказала, как отразился на ее самочувствии отказ от гаджетов после 9 вечера

В современных реалиях сложно представить свою жизнь без гаджетов. Как же без ноутбука, с помощью которого можно посмотреть любимый сериал перед сном, или телефона со всеми его чатами и играми?

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На самом деле, все очень даже просто. А еще полезно для самочувствия. В этом на своем примере убедилась Дженна Кэмпбелл, которая рискнула и отказалась от использования телефона после 21 часов.

«Главной целью было выяснить, улучшит ли сокращение времени, проведенного за телефоном, качество моего сна».



Сказано – сделано. Девушка дала себе обещание и следовала ему на протяжении 10 дней. Поначалу руки так и тянулись к смартфону: хотелось проверить сообщения, посидеть в социальных сетях…

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Но уже после первой ночи Дженна поняла, что затеяла все не зря. Она почувствовала себя более отдохнувшей и бодрой, и с каждым днем эффект лишь усиливался. По прошествии эксперимента девушка поделилась своими впечатлениями и результатами:

«Качество моего сна определенно улучшилось, чувствую себя очень даже отдохнувшей. Тревожность, беспокойство и раздражительность значительно меньше меня беспокоят, и я избавилась от стресса, который обычно испытываю перед сном».



Итак, если вы постоянно чувствуете себя уставшими, плохо спите и не особо высыпаетесь, то, вероятно, вам следует попробовать отказаться от гаджета перед отходом в кровать.

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