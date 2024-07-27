Эффективность «арбузной диеты» поставили под сомнение

«Арбузная диета» не подходит людям с лишним весом или страдающих сахарным диабетом, заявила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» диетолог Елена Соломатина. Хоть в плодах и мало калорий, но много сахаров. Если не использовать полученную от них энергию, то она «превращается» в жир.

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Когда говорят, что хорошо устраивать на арбузе разгрузочные дни, но опять же, смотря с какой целью, — если цель именно похудеть, то тут, как правило, хотят похудеть люди, которые лишний вес имеют. А им такие арбузные диеты не показаны, — добавила Соломатина.



Кроме сахарного диабета арбузы противопоказаны пациентам с тяжелыми случаями сердечной и почечной недостаточности. По словам врача-терапевта кандидата медицинских наук Ярослава Ашихмина, если у человека нет серьезных проблем с нарушением электролитного обмена, то такие плоды есть можно.

Несмотря на противопоказания, у арбуза есть ряд полезных свойств. Как рассказала гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава Московской области Людмила Сухорукова, плоды содержат аминокислоту аргинин, которая способствует росту детей. В составе также есть лизин, улучшающий усвоение кальция и эластичность сосудов, и треонин, влияющий на синтез белка.