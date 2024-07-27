Названы специи для снижения сахара и холестерина

Корица, черный тмин и имбирь полезны людям с риском развития метаболического синдрома. К такому выводу пришли ученые из Университета Объединенных Арабских Эмиратов.

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Метаболическим синдромом называют увеличение массы висцерального жира, снижение чувствительности периферических тканей к инсулину и гиперинсулинемию, которые нарушают обмен веществ, а также вызывают артериальную гипертензию.

Исследования с участием добровольцев показали, что имбирь и черный тмин снижают уровень глюкозы и «плохого» холестерина в организме. Корица способствовала значительному снижению уровня гликированного гемоглобина.

Ранее проведенные исследования также показали, что корица улучшает чувствительность к инсулину и снижает уровень сахара в крови. Кроме того, корица стабилизирует уровень холестерина. Регулярное потребление корицы может снизить уровень общего холестерина.

Добавление корицы, черного тмина и имбиря в рацион специалисты рекомендуют тем, кому требуется улучшение кардиометаболических показателей. При этом необходимо помнить, что их регулярное употребление должно быть согласовано с врачом или диетологом – особенно в случаях хронических заболеваний и постоянного приема препаратов.

По мнению ученых, результаты исследования воздействия корицы, черного тмина и имбиря на организм помогут в разработке новых подходов к формированию диет, направленных на профилактику и лечение метаболического синдрома, пишет Doctor Piter.

Ранее диетолог Лон Бен-Ашер рассказал, что здоровью сердца способствует завтрак из лосося и авокадо.