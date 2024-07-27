Какие летние напитки портят зубы

Стоматолог Кузьменкова: айс-кофе повышает риск кариеса. Среди всех летних напитков врачи особенно настороженно относятся к газировкам. В них очень много сахара, а он, как известно, лучший друг кариеса. Однако навредить зубам может не только кола и иже с ней, но и другие, не самые очевидные напитки. Вот чем не стоит увлекаться летом, чтобы не провести осень в кресле стоматолога.

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Какие летние напитки вредят зубам

Прохладительные напитки, которыми не стоит увлекаться летом, перечислила стоматолог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Лилия Кузьменкова. Вот они:

Ледяные напитки. Из-за резкого температурного перепада в эмали могут появиться микротрещины. Зубы становятся более чувствительными и уязвимыми для кариеса.

Лимонады и энергетики. В таких напитках присутствуют кислоты, в том числе лимонная. Из-за этого они плохо влияют на зубную эмаль.

Айс-кофе и кофе с мороженым. В кофе есть кислоты и танин, которые окрашивают зубы. А в мороженом есть сахар. Всё вместе может привести к кариесу.

Алкогольные коктейли. Популярные летние коктейли «Мохито», «Космополитен» и «Дайкири», в которые добавляют алкоголь, часто содержат сахар и кислоты, разрушающие зубы. К тому же спиртное вызывает сухость во рту, а это снижает естественную защиту зубов от бактерий, сказала стоматолог изданию «Доктор Питер».

Как помочь зубам летом

Есть несколько лайфхаков, как не навредить зубам в жару: