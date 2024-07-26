«Жизнь требует движения». Фитнес-блогер поведал о важности спорта для здоровья

Блогер Никита Серов не понаслышке знает о том, насколько важна физическая активность и подвижность. Он уверен, что именно спорт – ключ к здоровью и хорошему самочувствию. В новом выпуске шоу «Испытано на себе» блогер объяснил, почему важно не сидеть без движения.

© Чемпионат.com

«У меня есть такая татуировка: "Жизнь требует движения". Если человек не будет заниматься физическими активностями, у него произойдёт ржавление, как у железа, произойдёт прокрастинация. У него не будет циркулировать кровь», — уверен Серов.



Никита отметил, что особенно это актуально для тех, у кого из года в год не получается найти причину своего плохого самочувствия и кто ходит по врачам. На деле же решить проблему с постоянной усталостью можно с помощью спорта.