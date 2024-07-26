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Нутрициолог Гусакова назвала полезный вид фастфуда

Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, существует ли полезный для организма фастфуд. По словам эксперта, среди пищи быстрого приготовления есть блюдо, чей состав сбалансирован.

Нутрициолог рассказал, какой фастфуд можно использовать как перекус
© Vse42.ru

В беседе с журналистами российский нутрициолог напомнила, что чрезмерное увлечение фастфудом грозит развитием диабета, сердечно-сосудистых недугов и заболеваний желудочно-кишечного тракта. Также любовь к вредной еде может привести к некоторым видам рака.

Как отметила Гусакова, в здоровом рационе важна сбалансированность, он должен содержать белки, жиры, углеводы и клетчатку. Если выбирать блюда в ресторанах быстрого питания, то стоит отдать предпочтение шаурме. Об этом пишет издание "Пятый канал".

"Если мы возьмем шаурму, то, в принципе, продукт, с точки зрения здорового питания, не такой уж и плохой. Или, например, какая-нибудь пита, где достаточное количество овощей, где присутствует белковый компонент и углеводы, хоть и не всегда лепешка является цельнозерновой, но, тем не менее, это неплохой вариант для перекуса", – цитирует СМИ собеседницу.

Нутрициолог посоветовала попросить подать соусы для шаурмы отдельно. Это необходимо, чтобы проконтролировать их количество в блюде. Чем меньше их добавить, тем калорийность будет более низкой.

ЗОЖ