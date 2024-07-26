Нутрициолог рассказал, какой фастфуд можно использовать как перекус

Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, существует ли полезный для организма фастфуд. По словам эксперта, среди пищи быстрого приготовления есть блюдо, чей состав сбалансирован.

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В беседе с журналистами российский нутрициолог напомнила, что чрезмерное увлечение фастфудом грозит развитием диабета, сердечно-сосудистых недугов и заболеваний желудочно-кишечного тракта. Также любовь к вредной еде может привести к некоторым видам рака.

Как отметила Гусакова, в здоровом рационе важна сбалансированность, он должен содержать белки, жиры, углеводы и клетчатку. Если выбирать блюда в ресторанах быстрого питания, то стоит отдать предпочтение шаурме. Об этом пишет издание "Пятый канал".

"Если мы возьмем шаурму, то, в принципе, продукт, с точки зрения здорового питания, не такой уж и плохой. Или, например, какая-нибудь пита, где достаточное количество овощей, где присутствует белковый компонент и углеводы, хоть и не всегда лепешка является цельнозерновой, но, тем не менее, это неплохой вариант для перекуса", – цитирует СМИ собеседницу.



Нутрициолог посоветовала попросить подать соусы для шаурмы отдельно. Это необходимо, чтобы проконтролировать их количество в блюде. Чем меньше их добавить, тем калорийность будет более низкой.