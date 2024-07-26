Врач напомнила о правилах безопасного загара

Врач — дерматолог, косметолог «СМ-Косметологии» Марианна Назарова посоветовала защищать кожу от воздействия солнечных лучей и соблюдать правила безопасного загара.

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Избыточное пребывание на солнце может стать причиной ряда негативных последствий — от солнечного ожога до онкологических заболеваний кожи, напомнила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Она посоветовала соблюдать простые правила, которые помогут избежать неприятностей: не загорать в промежуток с 11:00 до 16:00, использовать косметические средства с SPF-защитой и пить больше воды, находясь на солнце.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест», дерматолог Александра Филёва рассказала о правилах загара для сохранения здоровья кожи.