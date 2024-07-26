Врач рассказала, как замедлить процесс старения с помощью питания

Врач Инна Решетова поделилась советами о том, как замедлить процесс старения с помощью питания. Об этом сообщает KP.RU.

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Специалист подчеркнула, что для поддержания молодости важно соблюдать правильный рацион, заниматься физической активностью и обеспечивать полноценный сон. Ключевым моментом является контроль уровня холестерина, глюкозы в крови, артериального давления и других показателей здоровья. Регулярные медицинские обследования также способствуют продлению молодости. Необходимо учитывать и индивидуальные генетические факторы.

Кроме того, Инна Решетова отметила метод интервального голодания, при котором человек может есть в течение 8 часов, а затем воздерживаться от пищи в течение 16 часов. Однако этот подход подходит не всем.