Врачи рассказали, как не простыть под кондиционером

Температура кондиционера в комнате должна быть на три-четыре градуса меньше, чем на улице, это поможет избежать простуды и переохлаждения, заявил NEWS.ru терапевт Андрей Кондрахин. Он посоветовал избегать холодного фронта от кондиционера и повышать температуру в помещении перед сном.

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Кондиционер никак не должен на вас дуть. Как только вы попадаете в зону кондиционирования холодного воздуха, мы начинаем замерзать и заболеваем. Если мы приходим с улицы потными и мокрыми, ни в коем случае нельзя резко снижать температуру в комнате. Надо делать это постепенно, — отметил Кондрахин.



Врач не рекомендует сильно снижать температуру кондиционера ночью. В это время суток она должна быть немного выше, чем когда человек двигается.

За счет движения мышц вырабатывается тепло, а когда человек ложится спать, температура быстро охлаждается, можно опять простыть и заболеть. Поэтому ночью имеет смысл поставить температуру на градус выше. Например, с 24 градусов до 25 градусов, — добавил Кондрахин.



Ранее профессор Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Сергей Сиваев заявил, что массовые перебои с электричеством на юге России, в Сибири на Дальнем Востоке связаны с жарой и желанием обеспечить комфорт за счет кондиционирования. По его мнению, использование кондиционеров — это энергозатратная и несовершенная технология.