Эндокринолог напомнил о необходимости здорового сна для организма

Полноценный восьмичасовой сон необходим для нормального функционирования организма человека, напомнила эндокринолог Видновской КБ Мария Калошина в беседе с NEWS.ru. Правильный сон, по ее словам, в том числе поможет похудеть без вреда для здоровья.

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"Однако нередко забывают о том, что эти часы должны быть в строго определенное время. Так, засыпать нужно не позднее 22:00. Именно с этого часа начинает вырабатываться гормон сна — мелатонин, который так важен для здорового метаболизма. Помните: если вы хотите худеть во время ночного отдыха, засыпать нужно в одно и то же время, в том числе в выходные", — объяснила эксперт.



Многие люди, по ее словам, в будние дни жертвуют сном ради продолжительного отдыха в выходные. Но и слишком продолжительный сон может привести к негативному эффекту, предупредила Калошина. При этом спать тоже следует в определенном положении.

"Оптимальная поза для сна — лежа на спине. Дело в том, что такое положение не нагружает шею и позвоночник. Однако оно противопоказано людям, страдающим от храпа или апноэ. Для них рекомендуется спать на боку в позе эмбриона", — добавила эксперт.



Чтобы обеспечить крепкий и здоровый сон, эндокринолог посоветовала хорошо проветрить комнату, выключить гаджеты, отправить домашних животных на свои места и задернуть окна плотными шторами. Кровать стоит обустроить удобными матрацем и подушками с дышащим хлопковым бельем.

Ранее американские ученые выяснили, что недостаток сна может привести к сахарному диабету второго типа. Высокому риску подвержены люди, которые спят меньше шести часов в сутки.