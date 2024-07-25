Мурашко дал советы по снижению рисков возникновения опасных заболеваний

Глава Минздрава России Михаил Мурашко дал несколько конкретных рекомендаций по ведению здорового образа жизни и снижению рисков возникновения опасных заболеваний.

© РИА Новости

"150 минут физической нагрузки в неделю или всего 20 минут в день снижают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на 30%, а риск метаболических нарушений вплоть до 50%", - сказал он на сессии "То, что Министр прописал" форума "Здоровое общество".



По его словам, даже усредненные цифры в 10 тыс. шагов в день позволяют сформировать ежедневную привычку к физнагрузке и являются профилактикой развития заболеваний.

Риск онкозаболеваний напрямую связан с ожирением и низкой физактивностью, продолжил министр. Нормализация веса и физические нагрузки кратно снижают риски развития 12 видов рака.

Также риск онкологии снижают уменьшение потребления колбасы и красного мяса при увеличении количества овощей в рационе.

Улучшает здоровье выработка механизмов преодолени ежедневного неизбежного стресса; выстраивание сбалансированного регламента своего дня, здоровый сон.