Диетологи назвали лучшие низкокалорийные продукты с большим количеством белка

Названы лучшие низкокалорийные продукты с большим количеством белка
Диетологи рассказали, какие продукты содержат много белка и при этом мало калорий. Другими словами, на одну стандартную порцию в них должно быть не более 180 ккал и не менее 6 г белка.
- Куриная грудка. Порция на 112 г содержит 26 г белка и 120 ккал. Это один из лучших продуктов с высоким содержанием белка и низкой калорийностью;
- Грудка индейки. В 85 г этого мяса — 125 ккал, 26 г белка. Также оно содержит витамины группы В;
- Креветка. Одна чашка приготовленных креветок (145 г) содержит 25 г белка и 132 ккал. Ещё в этом продукте есть антиоксидант астаксантин, обладающий противовоспалительными свойствами;
- Тофу. 126 г тофу (1/2 стакана) — это 181 ккал и 22 г белка;
- Куриные бёдра без кожи. Порция на 85 г содержит 21 г белка и 150 ккал. Исследования показывают, что в таком мясе белка больше, чем в белом;
- Консервированный тунец. В одной порции на 85 г этой рыбы — 20 г белка и 122 ккал;
- Эдамаме. 80 г этого продукта содержат 112 ккал и 19 г белка;
- Лосось. 85 г этой рыбы включают 17 г белка и 177 ккал. Ещё лосось богат омега-3, витамином D, селеном и витаминами группы B;
- Обезжиренный греческий йогурт. Контейнер йогурта на 156 г содержит 92 ккал и 16 г белка;
- Темпе. В 1/2 стакана этого продукта — 160 ккал и 16 г белка. Он также содержит пробиотики, улучшающие производительность у спортсменов;
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- Фарш из индейки (93% постного мяса, 7% жира). 85 г такого фарша содержат 128 ккал и 16 г белка;
- Треска. В порции на 3 унции (85 г) — 15 г белка и 70 ккал. Эта рыба также содержит фосфор, витамин В12;
- Нежирный творог. 113 г (1/2 стакана) такого йогурт содержат 81 ккал и 14 г белка;
- Вяленое мясо. В одной порции такого мяса (28 г) — 80 ккал и 10 г белка. Оно также является источником цинка, железа;
- Чечевица. В половине стакана приготовленной чечевицы (198 г) содержится 9 г белка и 113 ккал;
- Белая фасоль. 1/2 стакана консервированной белой фасоли (130 г) — это 150 ккал и 9 г белка;
- Семена тыквы (Пепитас). В 28 г этих семян содержится 163 ккал и 8,5 г белка. Тыквенные семена являются отличным источником клетчатки, магния и полезных жиров;
- Нут. Полстакана приготовленного нута — это 135 ккал и 7 г белка;
- Яичные белки. Две большие порции (66 г) этих белков содержат 35 ккал и 7 г белка;
- Яйца. В 50 г яиц содержится 72 ккал и 6 г белка. Большое количество исследований показывает, что эти продукты способствуют восстановлению мышц, ускоряют обмен веществ, дольше сохраняют сытость.