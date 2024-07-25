Диетологи назвали лучшие низкокалорийные продукты с большим количеством белка

Диетологи рассказали, какие продукты содержат много белка и при этом мало калорий. Другими словами, на одну стандартную порцию в них должно быть не более 180 ккал и не менее 6 г белка.

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Куриная грудка. Порция на 112 г содержит 26 г белка и 120 ккал. Это один из лучших продуктов с высоким содержанием белка и низкой калорийностью;

Порция на 112 г содержит 26 г белка и 120 ккал. Это один из лучших продуктов с высоким содержанием белка и низкой калорийностью; Грудка индейки. В 85 г этого мяса — 125 ккал, 26 г белка. Также оно содержит витамины группы В;

В 85 г этого мяса — 125 ккал, 26 г белка. Также оно содержит витамины группы В; Креветка. Одна чашка приготовленных креветок (145 г) содержит 25 г белка и 132 ккал. Ещё в этом продукте есть антиоксидант астаксантин, обладающий противовоспалительными свойствами;

Одна чашка приготовленных креветок (145 г) содержит 25 г белка и 132 ккал. Ещё в этом продукте есть антиоксидант астаксантин, обладающий противовоспалительными свойствами; Тофу. 126 г тофу (1/2 стакана) — это 181 ккал и 22 г белка;

126 г тофу (1/2 стакана) — это 181 ккал и 22 г белка; Куриные бёдра без кожи. Порция на 85 г содержит 21 г белка и 150 ккал. Исследования показывают, что в таком мясе белка больше, чем в белом;

Порция на 85 г содержит 21 г белка и 150 ккал. Исследования показывают, что в таком мясе белка больше, чем в белом; Консервированный тунец. В одной порции на 85 г этой рыбы — 20 г белка и 122 ккал;

В одной порции на 85 г этой рыбы — 20 г белка и 122 ккал; Эдамаме. 80 г этого продукта содержат 112 ккал и 19 г белка;

80 г этого продукта содержат 112 ккал и 19 г белка; Лосось. 85 г этой рыбы включают 17 г белка и 177 ккал. Ещё лосось богат омега-3, витамином D, селеном и витаминами группы B;

85 г этой рыбы включают 17 г белка и 177 ккал. Ещё лосось богат омега-3, витамином D, селеном и витаминами группы B; Обезжиренный греческий йогурт. Контейнер йогурта на 156 г содержит 92 ккал и 16 г белка;

Контейнер йогурта на 156 г содержит 92 ккал и 16 г белка; Темпе. В 1/2 стакана этого продукта — 160 ккал и 16 г белка. Он также содержит пробиотики, улучшающие производительность у спортсменов;

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