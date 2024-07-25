Эффективны ли препараты для похудения, если не менять образ жизни

Ради снижения веса необходимо корректировать пищевое поведение.

© Global Look Press

В противном случае «вернётся всё то же самое».

Назначение аналогов «Оземпика» при ожирении оправданно. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала Нурия Дианова.

«Во-первых, это дорогая история, нужно понимать. Во-вторых, это как любой поезд, если мы не меняем привычки и сели в этот поезд под названием «инъекции от диабета или препараты, которые снижают вес», когда мы с него слезем, не меняя привычки, то вернётся всё то же самое. Поэтому, если мы говорим о лишнем весе в пять, даже десять килограммов, то на самом деле модификация образа жизни даст успех. Вот когда больше избыток, больше заболеваний, то нужно действовать по рекомендациям. Всё зависит от исходного веса. Когда вес большой, то это может быть оправдано. Но именно в комплексе, когда идёт модификация образа жизни всех факторов, которые в совокупности, кроме медикаментов, приведут к цели, к снижению уровня глюкозы, к контролю и изменению пищевых привычек. Без этого эффекта не будет. Препарат недешёвый, даже если аналог российский».



Ранее Минздрав зарегистрировал третий российский аналог датского «Оземпика». Соответствующая запись в госреестре появилась 12 июля. Выпускать препарат «Инсудайв» для пациентов с сахарным диабетом второго типа будет компания «ПСК Фарма».

В марте прошлого года «Оземпик» перестал продаваться в аптеках нашей страны.