Диетолог рассказала о полезных свойствах ежевики

Кандидат медицинских наук — гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная рассказала о пользе ежевики. Она обладает антиоксидантными свойствами и содержит большое количество витамина С.

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Ежевика — низкокалорийная ягода, в ней не более 20 ккал на 100 г, поделилась она в интервью Радио Sputnik.

Кроме того, диетолог отметила, что эта ягода никак не влияет на уровень кислотности.

«В этом продукте достаточно большое количество витамина С, по его содержанию ежевика стоит в одном ряду с чёрной смородиной», — уточнила Бережная.



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