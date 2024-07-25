Эксперт посоветовала не оставлять бутилированную воду в машине летом из-за риска отравления

В теплое время года лучше не хранить бутилированную воду в машине, она портится и может спровоцировать недомогание. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила специалист МосГИК Елена Павлова.

«Отравиться бутилированной водой можно так же, как и любым пищевым продуктом. Причиной может служить несоблюдение температурных режимов транспортировки и хранения питьевой воды, так как при повышении температуры, установленной производителем, и воздействии солнца, начинается рост микроорганизмов. Поэтому летом в автомобиле питьевую воду оставлять не следует. В жаркую погоду в автомобиле лучше всего держать питьевую воду в термосумке – в ней вода будет защищена от нагревания и проникновения прямых солнечных лучей», – сказала Елена Павлова.

Она уточнила, что срок годности и условия хранения питьевой воды, в том числе после вскрытия бутылки, устанавливает производитель.

«Температурный режим хранения бутилированной питьевой воды обычно составляет от плюс 2 до плюс 25 градусов. После вскрытия упаковки обычно хранят при закрытой крышке и соблюдении условий хранения от 5 до 10 дней, в зависимости от объема бутылки», – отметила эксперт.

Елена Павлова также дала рекомендации по выбору воды в магазине. По ее словам, лучше отдавать предпочтение природной питьевой воде или столовой природной минеральной воде.

«Такая вода добывается из природных источников. В природной воде сохранен естественный химический состав, а столовая природная минеральная вода может содержать биологически активные компоненты. Для обработки природной минеральной воды, природной питьевой воды разрешается применять способы обработки, которые не изменяют в составе такой воды содержание и соотношение катионов, анионов, а также биологически активных компонентов. Если в наименовании питьевой воды нет слов «природная», даже если указана артезианская скважина, – значит перед вами обработанная питьевая вода. Самые распространенные способы и методы обеззараживания исходной воды, меняющие ее химический состав и микрофлору, – обратный осмос, фильтрация, деионизация и другие», – подчеркнула Павлова.