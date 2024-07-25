Терапевт раскрыла неожиданный факт о санитайзерах и мыле

Использование санитайзеров уместно при соответствующих эпидемиологических показаниях, а также в период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Она отметила, что в домашних условиях более уместно туалетное мыло.

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Санитайзерами стоит пользоваться, например, в августе на плотно загруженном туристами пляже или в экзотической стране и после еды, и после купания. Но дома не надо пользоваться и санитайзерами, и бактерицидным мылом. Это отрицательно скажется на микрофлоре организма. Полезные бактерии, населяющие кожу, погибнут вместе с болезнетворными, которых в обычной жизни может и не быть, — добавила Чиркова.



Ранее акушер-гинеколог Василиса Гончарук рассказала, что существует мнение, что в общественном туалете можно заразиться заболеваниями, которые передаются половым путем (ЗППП), однако это не так. По ее словам, заразиться такими инфекциями при походе в общественный туалет практически невозможно.

Накануне биолог Ирина Лялина рассказала, что массажные кресла в торговых центрах могут быть источниками бактерий, вирусов или грибковых инфекций без регулярной очистки. Кроме того, при их использовании существует серьезный риск заражения насекомыми-паразитами, предупредила она.