Терапевт назвала уникальные целебные свойства русской бани

Русская баня укрепляет иммунитет, выводит токсины и тренирует легкие, рассказала терапевт Анастасия Тимощенко. В беседе с NEWS.ru она отметила, что еще баня улучшает состояние кожи и волос.

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Влияние бани на организм комплексное и от этого целительное: контрастное действие тепла и прохладной воды, ароматерапия маслами и массаж душистыми вениками — что может быть лучше? Русская баня благоприятно влияет сразу на несколько аспектов здоровья: повышает устойчивость иммунитета к инфекциям за счет эффекта контрастного действия температур, обеспечивает дезинтоксикацию, за счет потоотделения и тренирует дыхательную систему за счет расширения бронхов и улучшения дыхания, — объяснила врач.



Тимощенко добавила, что баня положительное воздействует на сосудистое русло, обеспечивая тем самым периферическое кровообращение. Кроме того, в бане расслабляются мышцы, уходит эмоциональное напряжение и улучшается обмен веществ. Также, по словам специалиста, использование ароматических масел или отваров трав в случае отсутствия аллергии дает уникальный ароматерапевтический эффект. Фитонциды растительных аромамасел или травяных отваров обладают целым спектром полезных действий для организма, резюмировала терапевт.

Ранее врач-кардиолог Алексей Эрлих рассказал, что при отсутствии противопоказаний париться в бане можно даже летом. Он уточнил, что главное придерживаться умеренности и соблюдать меры предосторожности. Врач отметил, что противопоказанием для посещения бани являются сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с эндокринной системой.