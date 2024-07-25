Токсиколог посоветовал способ пережить жару

В жаркую погоду нужно употреблять горячий чай, рассказал токсиколог Михаил Кутушов. Способ пережить жару он посоветовал в беседе с изданием «Доктор Питер».

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Кутушов указал на то, что горячие напитки стимулируют потоотделение, и организм охлаждается естественным образом: пот испаряется, сосуды расширяются, что улучшает кровообращение и способствует оттоку тепла от внутренних органов. По словам Кутушова, в жару стоит пить богатый антиоксидантами зеленый чай, успокаивающий травяной чай на основе мяты, мелиссы или ромашки или укрепляющий иммунитет имбирный чай.

Обычную воду, отметил врач, в жару лучше пить теплой — не более 40 градусов, чтобы не обжечь полость рта и внутренние органы.

«Горячие напитки могут стать вашим союзником в борьбе с летним зноем. Попробуйте их в следующий раз, когда будет жарко, и убедитесь в их полезных свойствах», — призвал токсиколог.



Кутушов также предложил помнить и о других способах справиться с жарой — чаще отдыхать в тени и носить легкую одежду из натуральных тканей.

Ранее биолог Ирина Лялина предостерегла гипертоников от усердной работы на даче. По ее словам, в жару у людей с этим заболеванием возникают проблемы со здоровьем.