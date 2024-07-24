Стоматолог назвал пять правил ухода за зубами для молодой мамы

Беременность и роды не могут не сказаться на организме женщины. Если не уделять особое внимание зубам в этот период, можно потерять красоту и здоровье улыбки. Стоматолог, хирург-имплантолог Игорь Блюмкин рассказал нам о важных правилах ухода за полостью рта в этот непростой для женщины период.

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Грамотный выбор средств для полости рта

Внимательно изучайте состав средств, которыми вы пользуетесь. Наш эксперт предупреждает — не применяйте продукцию, в которой есть антибиотик, антисептик, отбеливающие компоненты, а также парабены, лаурилсульфат и консерванты. Также будьте осторожны с зубной пастой с фтором. Если этот элемент содержится в водопроводной воде в достаточном количестве, то его избыточное поступление в организм может вызвать флюороз — повреждение зубной эмали. Поэтому лучше проконсультируйтесь со стоматологом о выборе средств для ваших зубов, которые подойдут лучше всего.

Разумная гигиена полости рта

Гормональные изменения, утренняя тошнота и рвота во время беременности, перемены в пищевых привычках (большое потребление сахара, истощение или ночные перекусы) — все это может стать причиной повреждения зубов и снизить защитную функцию десен. После приступа рвоты постарайтесь прополоскать рот или почистить зубы, чтобы избежать скопления бактерий. Чистите зубы 2 раза в день мягкой зубной щеткой, избегая сильного надавливания, используйте зубную нить, ершики или ирригатор для межзубных промежутков. Если же вы заметили болезненность или кровоточивость в области десен, язвочки, отеки — обязательно обратитесь к стоматологу.

Регулярно посещайте стоматолога

Стоматологические осмотры имеют ключевое значение в раннем выявлении потенциальных проблем в полости рта, например, кариеса, заболевания десен и другие. Это позволит своевременно оказать необходимую помощь. Игорь:

«Систематическая профессиональная чистка зубов поможет избавиться от налета под деснами и в межзубных промежутках».



Доктор рекомендует проходить процедуру профессиональной чистки раз в 4 месяца.

Сбалансированное питание

Сбалансированный рацион благоприятно влияет на здоровье молодой мамы, и на состояние зубов и десен в том числе. Ешьте больше овощей, фруктов, зелени, продуктов, богатых кальцием, омегой−3, следите за количеством потребляемого белка. А вот потребление кислых продуктов, пищи и напитков с высоким содержанием сахара стоит сократить.

Пейте достаточное количество воды

Гормональные изменения и грудное вскармливание могут стать причиной сухости во рту. Обезвоживание снижает количество слюны в ротовой полости, что создает благоприятную среду для роста и размножения бактерий. Чтобы этого избежать, наш эксперт рекомендует пить больше воды и ограничить прием мочегонных продуктов, таких как кофе.