Эксперты дали пять простых правил грамотного отхода ко сну

Уснуть, когда на улице невыносимая жара, порой очень сложно. Джеймс Роули — доктор медицинских наук, специалист по интенсивной терапии и пульмонологии и бывший президент Американской академии медицины сна — рассказал, как подготовиться ко сну при высоких температурах воздуха.

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Эксперт раскрыл пять простых правил: