Эксперты дали пять простых правил грамотного отхода ко сну

Как подготовиться ко сну в жару: эксперты раскрыли пять простых правил
Уснуть, когда на улице невыносимая жара, порой очень сложно. Джеймс Роули — доктор медицинских наук, специалист по интенсивной терапии и пульмонологии и бывший президент Американской академии медицины сна — рассказал, как подготовиться ко сну при высоких температурах воздуха.
Эксперт раскрыл пять простых правил:
- Воздержитесь от употребления спиртного и обильной жирной пищи перед сном;
- Подготовьтесь к отдыху, приняв ванну или душ. Минимизируйте физическую активность, приведите своё тело в максимально спокойное состояние перед сном;
- Постарайтесь максимально охладить спальню. Держите жалюзи и шторы закрытыми в течение дня, чтобы в комнате изначально не было жарко. Если у вас есть кондиционер, заранее настройте термостат на комфортную температуру;
- Тщательно выбирайте постельное белье. Лучшим вариантом являются ткани из дышащей натуральной ткани, например, 100% хлопка. Микрофибра и материалы из полиэстера могут удерживать тепло;
- Носите правильную пижаму. Если вы не можете спать без пижамы, то выбирайте ткани из 100% хлопка. Как и в случае с постельным бельём, избегайте синтетических тканей, таких как полиэстер, которые могут задерживать горячий воздух.